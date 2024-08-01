Визит Пугачёвой на спектакль Козловского вызвал бурю негодования в России

Визит известной певицы Аллы Пугачёвой на спектакль актера Данилы Козловского в Латвии вызвал обсуждение и недовольство среди россиян, рассказал продюсер Павел Рудченко.
Рудченко отметил, что появление Пугачёвой на спектакле привлекло дополнительное внимание к Козловскому, что усилило и без того существующее недовольство общественности, сообщает News.ru.
Продюсер подчеркнул, что у людей нет претензий к тому, что спектакль посетила Пугачёва, но они не понимают, почему Козловский покинул страну в столь трудное для нее время. Таким образом, визит певицы, по мнению Рудченко, подлил масла в огонь и привел к дополнительному всплеску негодования.
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