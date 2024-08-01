Блогер Эдвард Бил, находящийся в СИЗО, срочно обратился к медикам из-за ухудшения состояния ноги, травмированной несколько месяцев назад. Ему грозит ампутация. Бил был госпитализирован из московского спецприемника.
Весной блогер получил открытый перелом ноги, катаясь на самокате. Хотя травма казалась вылеченной, неделю назад нога начала болеть и опухать. Ситуация ухудшилась, и вызвали скорую помощь, сообщает StarHit. Врачи СИЗО не оказали должной помощи, теперь он наблюдается в московской больнице.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.