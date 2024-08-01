Скандальному блогеру Эдварду Билу угрожает ампутация ноги: его увезли из СИЗО

Эдвард Бил госпитализирован из СИЗО из-за осложнений после травмы ноги

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Эдвард Бил, находящийся в СИЗО, срочно обратился к медикам из-за ухудшения состояния ноги, травмированной несколько месяцев назад. Ему грозит ампутация. Бил был госпитализирован из московского спецприемника.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

Весной блогер получил открытый перелом ноги, катаясь на самокате. Хотя травма казалась вылеченной, неделю назад нога начала болеть и опухать. Ситуация ухудшилась, и вызвали скорую помощь, сообщает StarHit. Врачи СИЗО не оказали должной помощи, теперь он наблюдается в московской больнице.