Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие травмы чаще всего получают российские туристы за границей?
В июле россиян больше всего интересовали поездки по Турции, России и Египту
Иван Охлобыстин снимется в сериале "Склиф" про будни врача-травматолога
В ходе трансляции Олимпиады-2024 был показан российский флаг
Когда и как обрезать усы и листья клубники для лучшего плодоношения
Исследователи создали гидрогель чем сделали прорыв в сфере восстановления тканей
Как правильно сочетать жемчужные украшения с разными нарядами?
Огуречно-йогуртовая заправка для салатов: используем вместо майонеза
Каждый пятый школьник выбирает IT-курсы для дополнительного образования
Скандальному блогеру Эдварду Билу угрожает ампутация ноги: его увезли из СИЗО

Эдвард Бил госпитализирован из СИЗО из-за осложнений после травмы ноги

0:37
Шоу-бизнес

Блогер Эдвард Бил, находящийся в СИЗО, срочно обратился к медикам из-за ухудшения состояния ноги, травмированной несколько месяцев назад. Ему грозит ампутация. Бил был госпитализирован из московского спецприемника.

Эдвард Бил госпитализирован из СИЗО из-за осложнений после травмы ноги
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

Весной блогер получил открытый перелом ноги, катаясь на самокате. Хотя травма казалась вылеченной, неделю назад нога начала болеть и опухать. Ситуация ухудшилась, и вызвали скорую помощь, сообщает StarHit. Врачи СИЗО не оказали должной помощи, теперь он наблюдается в московской больнице.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
В США заявили о применении КНДР самого большого в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Алушта & Гурзуф. В Крыму продолжают бороться за качество сервиса Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
Последние материалы
Каждый пятый школьник выбирает IT-курсы для дополнительного образования
PS Plus Extra потеряла 48% пользователей в июле 2024 года
Правительство объявило о продлении IT-ипотеки до 2030 года
Бритни Спирс возобновила отношения с Полом Солизом после скандала
Кошки едят комнатные растения, чтобы дополнить свой рацион
Премьера фильма Кевина Костнера "Горизонты 2" состоится 7 сентября
К чему может привести опасное вождение автомобилистов
Учёные предложили создать биохранилище на Луне
Туристы стали чаще посещать Турцию в 2024 году
Картошка, запечённая с салом: идеальный гарнир или вкусное самостоятельное блюдо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников