Отношения Бритни Спирс с ее домработником Полом Солизом вызвали много вопросов у публики.
Новый избранник оказал на звезду негативное влияние: она стала конфликтовать с людьми, перестала принимать лекарства и тратить свои накопления.
В мае между ними произошла драка в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Очевидцы сообщили, что Бритни кричала, плакала и, возможно, порезалась, из-за чего ее увезли в больницу. Солиз не поехал с ней, и после этого певицу не видели с ним. Однако недавно пара снова была замечена вместе.
Родные и близкие певицы уверены, что Солиз использует ее ради денег. Они опасаются, что если Бритни не возьмут под опеку, ситуация может закончиться трагически.
Поведение Спирс также сказывается на ее здоровье: после драки с Полом у нее опухла нога, но она не лечила травму и продолжала носить каблуки и танцевать. Друзья Бритни считают, что Солиз может причинить ей вред или оставить в трудную минуту.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.