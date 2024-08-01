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Бритни Спирс снова в опасности: бурные отношения с экс-уголовником

Бритни Спирс возобновила отношения с Полом Солизом после скандала

1:07
Шоу-бизнес

Отношения Бритни Спирс с ее домработником Полом Солизом вызвали много вопросов у публики.

Бритни Спирс возобновила отношения с Полом Солизом после скандала
Фото: flickr.com by Jen, CC BY 2.0

Новый избранник оказал на звезду негативное влияние: она стала конфликтовать с людьми, перестала принимать лекарства и тратить свои накопления.

В мае между ними произошла драка в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Очевидцы сообщили, что Бритни кричала, плакала и, возможно, порезалась, из-за чего ее увезли в больницу. Солиз не поехал с ней, и после этого певицу не видели с ним. Однако недавно пара снова была замечена вместе.

Родные и близкие певицы уверены, что Солиз использует ее ради денег. Они опасаются, что если Бритни не возьмут под опеку, ситуация может закончиться трагически.

Поведение Спирс также сказывается на ее здоровье: после драки с Полом у нее опухла нога, но она не лечила травму и продолжала носить каблуки и танцевать. Друзья Бритни считают, что Солиз может причинить ей вред или оставить в трудную минуту.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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