Заслуженный юрист Российской Федерации Иван Соловьёв прокомментировал попытки юмориста Максима Галкина* избавиться от статуса иностранного агента.
Супруга Аллы Пугачёвой Максим Галкин* обжаловал отказ в исключении его из числа иноагентов.
Соловьёв объяснил, что перечень иностранных агентов постоянно меняется. В "плавающем" списке то появляются новые имена и название организаций, то исчезают.
Ранее Максим Галкин* со сцены высмеял брак Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова.
"Для организации основанием для исключения её из списка иноагентов может быть ликвидация, а для физического лица — смерть. Также статус иноагента снимают с тех компаний и людей, у которых исчезают обстоятельства, которые ранее стали причинами для включения в реестр", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Юрист отметил, что иностранное финансирование легко выявляется, равно как и иностранное влияние.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.