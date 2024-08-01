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От статуса иноагента Галкина* избавит только смерть — юрист

У Галкина* есть основание избавиться от статуса иноагента — смерть

1:11
Шоу-бизнес

Заслуженный юрист Российской Федерации Иван Соловьёв прокомментировал попытки юмориста Максима Галкина* избавиться от статуса иностранного агента.

У Галкина* есть основание избавиться от статуса иноагента — смерть
Фото: https://vk.com/maxgalkinru by ВК-аккаунт Максима Галкина is licensed under public doman

Супруга Аллы Пугачёвой Максим Галкин* обжаловал отказ в исключении его из числа иноагентов.

Соловьёв объяснил, что перечень иностранных агентов постоянно меняется. В "плавающем" списке то появляются новые имена и название организаций, то исчезают.

Ранее Максим Галкин* со сцены высмеял брак Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова.

"Для организации основанием для исключения её из списка иноагентов может быть ликвидация, а для физического лица — смерть. Также статус иноагента снимают с тех компаний и людей, у которых исчезают обстоятельства, которые ранее стали причинами для включения в реестр", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Юрист отметил, что иностранное финансирование легко выявляется, равно как и иностранное влияние.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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