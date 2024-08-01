Ольга Бузова ворвалась в мировой чарт с трёхлетним хитом

Ольга Бузова вошла в мировой чарт Billboard

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская поп-исполнительница Ольга Бузова достигла значительного успеха, попав в мировой чарт Billboard с треком "Без дел" (No Business).

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Песня заняла 48-е место в рейтинге TikTok Billboard Top 50, который отражает самые популярные треки в TikTok в США.

Трехлетний хит Бузовой стал вновь популярным этим летом среди пользователей TikTok по всему миру, что принесло ей неофициальный титул "королевы TikTok".

Бузова выразила благодарность своим поклонникам за поддержку и заявила, что ожидает еще больших успехов в будущем. Подписчики артистки активно поздравляли ее в комментариях, выражая гордость и восхищение ее достижениями.