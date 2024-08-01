Ольга Бузова ворвалась в мировой чарт с трёхлетним хитом

Российская поп-исполнительница Ольга Бузова достигла значительного успеха, попав в мировой чарт Billboard с треком "Без дел" (No Business).
Песня заняла 48-е место в рейтинге TikTok Billboard Top 50, который отражает самые популярные треки в TikTok в США.
Трехлетний хит Бузовой стал вновь популярным этим летом среди пользователей TikTok по всему миру, что принесло ей неофициальный титул "королевы TikTok".
Бузова выразила благодарность своим поклонникам за поддержку и заявила, что ожидает еще больших успехов в будущем. Подписчики артистки активно поздравляли ее в комментариях, выражая гордость и восхищение ее достижениями.
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