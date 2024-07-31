Скандальный развод футболиста Павла Мамаева с моделью Аланой до сих пор влияет на их жизнь, даже спустя три года.
Бывшие супруги не могут достичь соглашения по многим вопросам: Алана требует алиментов на содержание их 10-летней дочери Алисы, в то время как Павел обвиняет её в незаконном обогащении за время брака и требует компенсации. В результате этих разногласий страдают их дети.
Алана призналась, что Алиса и Алекс — сын Аланы от первого брака, которого Павел воспитывал с рождения — не поддерживают связь с отцом. Когда подписчица спросила блогера о летнем досуге детей и предложила отправить их в лагерь к Мамаеву, Алана ответила, что Павел стал для них чужим человеком.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.