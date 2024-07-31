"Чужой человек": Дети Павла Мамаева отказываются общаться с ним

Алана Мамаева рассказала об отношении детей к Павлу

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скандальный развод футболиста Павла Мамаева с моделью Аланой до сих пор влияет на их жизнь, даже спустя три года.

Фото: Социальные сети by Алана Мамаева, PDM

Бывшие супруги не могут достичь соглашения по многим вопросам: Алана требует алиментов на содержание их 10-летней дочери Алисы, в то время как Павел обвиняет её в незаконном обогащении за время брака и требует компенсации. В результате этих разногласий страдают их дети.

Алана призналась, что Алиса и Алекс — сын Аланы от первого брака, которого Павел воспитывал с рождения — не поддерживают связь с отцом. Когда подписчица спросила блогера о летнем досуге детей и предложила отправить их в лагерь к Мамаеву, Алана ответила, что Павел стал для них чужим человеком.