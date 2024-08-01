Екатерина и Александр Стриженовы пообнимались на стадионе в честь победы "Спартака"

Екатерина и Александр Стриженовы порадовались победе "Спартака"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, как сходила с мужем Александром Стриженовым поболеть за "Спартак".

Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman

Екатерина Стриженова опубликовала в "Инстаграме"* фото в обнимку с мужем, режиссёром Александром Стриженовым.

Супруги облачились в красно-белые фанатские наряды, показав себя ярыми болельщиками "Спартака".

"Спартак сегодня был настоящий чемпион! На глазах у 20 тысяч 431 зрителей мы забили 3 шикарных гола в ворота "Динамо"! Ура!" — написала телеведущая под фото.

Ранее Екатерина Стриженова сообщила о смерти своей свекрови, народной артистки РФ Любови Стриженовой.

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