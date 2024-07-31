Саша Зверева поставила на место хейтеров признанием о своей внешности

Саша Зверева перестала стесняться возрастных изменений

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

43-летняя певица и многодетная мама Саша Зверева больше не переживает из-за возрастных изменений и считает, что публичные люди не должны стыдиться своей внешности.

Фото: Социальные сети by Саша Зверева, PDM

После завершения музыкальной карьеры она вышла замуж за американца Дэна Уолбрана и переехала в США с детьми от предыдущих отношений. В 2020 году у них родился общий сын Сева.

Саша активно ведет блог о своей семье, жизни за границей и уходе за собой. Несмотря на восхищение со стороны многих подписчиков, Зверева часто сталкивается с критикой своей внешности.

Она заявила, что не будет стесняться возрастных изменений и призвала хейтеров смириться с этим. Зверева подчеркнула, что для ее мужа, детей и родителей она самая красивая, и она продолжит заботиться о себе, но без излишней тревоги по поводу старения. Певица также поделилась, что ее муж видит ее непревзойденной красавицей и балует комплиментами.