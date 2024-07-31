После того, как общественность узнала о тяжелой болезни Карла III, появились надежды на примирение короля с его сыном, Гарри.
Королевские эксперты, такие как Кэти Николл, утверждали, что Карл, испуганный диагнозом, стремится наладить отношения с младшим сыном. Встреча действительно состоялась, но продлилась всего 40 минут. Несмотря на это, отношения между ними стали теплее.
Гарри, полагая, что двери дворца теперь открыты, надеялся на повторную встречу с отцом во время визита в мае. Однако монарх не пошел ему навстречу из-за своей насыщенной программы. Более того, по словам друга Гарри, король перестал отвечать на его звонки, что свидетельствует о желании разорвать отношения с сыном.
Меган Маркл обеспокоена, что Гарри продолжает быть втянутым в драму с родственниками, и поддерживает его на 100 процентов. Она хочет, чтобы он отказался от судебных исков и жил счастливой жизнью в настоящем.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.