Король перестал отвечать на звонки: Гарри так и не удалось помириться с Карлом III

Болезнь Карла III не смогла восстановить отношения Гарри с королём

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После того, как общественность узнала о тяжелой болезни Карла III, появились надежды на примирение короля с его сыном, Гарри.

Фото: gg.govt.nz by Канцелярия генерал-губернатора, CC BY 4.0

Королевские эксперты, такие как Кэти Николл, утверждали, что Карл, испуганный диагнозом, стремится наладить отношения с младшим сыном. Встреча действительно состоялась, но продлилась всего 40 минут. Несмотря на это, отношения между ними стали теплее.

Гарри, полагая, что двери дворца теперь открыты, надеялся на повторную встречу с отцом во время визита в мае. Однако монарх не пошел ему навстречу из-за своей насыщенной программы. Более того, по словам друга Гарри, король перестал отвечать на его звонки, что свидетельствует о желании разорвать отношения с сыном.

Меган Маркл обеспокоена, что Гарри продолжает быть втянутым в драму с родственниками, и поддерживает его на 100 процентов. Она хочет, чтобы он отказался от судебных исков и жил счастливой жизнью в настоящем.