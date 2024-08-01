Владимир Пресняков рассказал, куда отправился отдыхать с женой Натальей Подольской

Певец Владимир Пресняков рассказал, что они с Натальей Подольской отправились в своё излюбленное место отдыха.
Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* фото с женой Натальей Подольской. Звёздная пара позирует на фоне живописного берега моря с пальмами.
"Опять там же и на том же месте и в то же время как всегда с любимой", — подписал кадры артист.
Над снимком можно прочесть — Дения. Это город-курорт в Испании в северной части Коста-Бланки у подножия горы Монтго.
Ранее сообщалось, что внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков вернулся из США в Россию вместе с супругой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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