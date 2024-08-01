Владимир Пресняков рассказал, куда отправился отдыхать с женой Натальей Подольской

Владимир Пресняков рассекретил место, где отдыхает с женой

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков рассказал, что они с Натальей Подольской отправились в своё излюбленное место отдыха.

Фото: https://www.instagram.com/presnyakovvladimir by Инстаграм Владимира Преснякова is licensed under public doman

Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* фото с женой Натальей Подольской. Звёздная пара позирует на фоне живописного берега моря с пальмами.

"Опять там же и на том же месте и в то же время как всегда с любимой", — подписал кадры артист.

Над снимком можно прочесть — Дения. Это город-курорт в Испании в северной части Коста-Бланки у подножия горы Монтго.

Ранее сообщалось, что внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков вернулся из США в Россию вместе с супругой.

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