Сергей Жуков показал архивное фото своего первого музыкального коллектива: "В рожу хочешь?"

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Сергей Жуков показал, как выглядела его группа на заре музыкальной карьеры

1:11
Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков поделился редким снимком, на котором запечатлены юные участники его музыкального коллектива.

Сергей Жуков показал, как выглядела его группа на заре музыкальной карьеры
Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public doman

Сергей Жуков опубликовал в "Инстаграме"* чёрно-белое фото группы "Руки вверх" на заре своей карьеры.

Певец вспомнил, что во времена его молодости конкурсов для начинающих исполнителей было немного, однако он стремился поучаствовать в каждом.

Он рассказал, что для того, чтобы посоревноваться с другими музыкантами, ему часто приходилось пропускать школу в Дмитривограде Ульяновской области, где жил будущий артист.

"Одноклассникам это не нравилось. Они меня обзывали Орлёнком — за то, что я пел в хоре песню "Орлёнок". "Эй, Орлёнок, иди сюда! Орлёнок, в рожу хочешь?" Бывало, что и получал за это", — поделилась воспоминаниями Жуков.

Он посоветовал начинающим музыкантам участвовать в конкурсах и в том числе во Всероссийском музыкальном фестивале "Катюша".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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