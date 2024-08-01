Сергей Жуков показал архивное фото своего первого музыкального коллектива: "В рожу хочешь?"

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков поделился редким снимком, на котором запечатлены юные участники его музыкального коллектива.
Сергей Жуков опубликовал в "Инстаграме"* чёрно-белое фото группы "Руки вверх" на заре своей карьеры.
Певец вспомнил, что во времена его молодости конкурсов для начинающих исполнителей было немного, однако он стремился поучаствовать в каждом.
Он рассказал, что для того, чтобы посоревноваться с другими музыкантами, ему часто приходилось пропускать школу в Дмитривограде Ульяновской области, где жил будущий артист.
"Одноклассникам это не нравилось. Они меня обзывали Орлёнком — за то, что я пел в хоре песню "Орлёнок". "Эй, Орлёнок, иди сюда! Орлёнок, в рожу хочешь?" Бывало, что и получал за это", — поделилась воспоминаниями Жуков.
Он посоветовал начинающим музыкантам участвовать в конкурсах и в том числе во Всероссийском музыкальном фестивале "Катюша".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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