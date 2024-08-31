Певица Монеточка* показала, как путешествует с двумя маленькими детьми: первый полёт Пети

Певица Монеточка* показала дочку и сына: "Лягушата-путешественники"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Елизавета Гырдымова, известная как певица Монеточка*, опубликовала в "Инстаграме"** фото с наследниками. Семья в полном составе отправилась в путешествие.

Фото: https://www.instagram.com/monetochkaliska by Инстаграм певицы Монеточки is licensed under public doman

Певица Монеточка* поделилась в социальных сетях снимками с дочкой Ниной и сыном Петей. На фото малыши с родителями летят в самолёте, а потом передвигаются в автомобиле.

"Лягушата-путешественники", — подписала артистка фотографию.

Подписчики остались в восторге от такого милого контента.

"Какие вы милые! Это был первый полёт Пети?!" "Да", — ответила певица.

Ранее жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, как ей удаётся путешествовать с двумя маленькими детьми.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

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