Певица Монеточка* показала, как путешествует с двумя маленькими детьми: первый полёт Пети

Елизавета Гырдымова, известная как певица Монеточка*, опубликовала в "Инстаграме"** фото с наследниками. Семья в полном составе отправилась в путешествие.
Певица Монеточка* поделилась в социальных сетях снимками с дочкой Ниной и сыном Петей. На фото малыши с родителями летят в самолёте, а потом передвигаются в автомобиле.
"Лягушата-путешественники", — подписала артистка фотографию.
Подписчики остались в восторге от такого милого контента.
"Какие вы милые! Это был первый полёт Пети?!"
"Да", — ответила певица.
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* признана Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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