Андрей Данилко показал экстравагантную Аллу Пугачёву на фестивале в Юрмале

Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, сделал памятный снимок с Аллой Пугачёвой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.
Данилко опубликовал в "Инстаграме"* снимок в компании с Аллой Пугачёвой.
"На фестивале", — кратко подписал фотографию шоумен.
Подписчики оценили контент с Примадонной.
"Андрей в интервью "И грянул "Грэм" упоминал, что у него нет фото с Аллой. И вуаля! Они его сделали. Обожаю обоих";
"Две легенды разом";
"Души красота не умеет стареть", — писали фолловеры под постом звезды, отмечая моложавость 75-летней певицы.
Ранее Алла Пугачёва объяснила, почему не может пока вернуться на сцену.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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