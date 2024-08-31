Андрей Данилко показал экстравагантную Аллу Пугачёву на фестивале в Юрмале

Андрей Данилко показал моложавую Пугачёву в Юрмале

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, сделал памятный снимок с Аллой Пугачёвой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Фото: https://www.instagram.com/v_serduchka by Инстаграм Андрея Данилко is licensed under public doman

Данилко опубликовал в "Инстаграме"* снимок в компании с Аллой Пугачёвой.

"На фестивале", — кратко подписал фотографию шоумен.

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"Андрей в интервью "И грянул "Грэм" упоминал, что у него нет фото с Аллой. И вуаля! Они его сделали. Обожаю обоих"; "Две легенды разом"; "Души красота не умеет стареть", — писали фолловеры под постом звезды, отмечая моложавость 75-летней певицы.

Ранее Алла Пугачёва объяснила, почему не может пока вернуться на сцену.

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