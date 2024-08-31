Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пловец Сомов заявил, что все французы говорят о загрязнении Сены
Авиакомпания выплатит 300 тыс. рублей жителю Екатеринбурга за задержку рейса
Как убрать царапины на кузове машины своими руками
Большинство россиян предпочитают автомобильный туризм по стране
В июле цены на новостройки в трёх городах-миллионниках росли быстрее московских
Экспорт электроэнергии из России в Китай упал до рекордно низкого уровня
Проверенные методы ухода за волосами для идеальной гладкости и блеска
Более 72% таксистов в России не против работать нелегально
У Галкина* есть основание избавиться от статуса иноагента — смерть
Андрей Данилко показал экстравагантную Аллу Пугачёву на фестивале в Юрмале

Андрей Данилко показал моложавую Пугачёву в Юрмале

0:53
Шоу-бизнес

Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, сделал памятный снимок с Аллой Пугачёвой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Андрей Данилко показал моложавую Пугачёву в Юрмале
Фото: https://www.instagram.com/v_serduchka by Инстаграм Андрея Данилко is licensed under public doman

Данилко опубликовал в "Инстаграме"* снимок в компании с Аллой Пугачёвой.

"На фестивале", — кратко подписал фотографию шоумен.

Подписчики оценили контент с Примадонной.

"Андрей в интервью "И грянул "Грэм" упоминал, что у него нет фото с Аллой. И вуаля! Они его сделали. Обожаю обоих";

"Две легенды разом";

"Души красота не умеет стареть", — писали фолловеры под постом звезды, отмечая моложавость 75-летней певицы. 

Ранее Алла Пугачёва объяснила, почему не может пока вернуться на сцену. 

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Зеленский вдруг резко захотел референдумов по территории Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
Последние материалы
Андрей Данилко показал моложавую Пугачёву в Юрмале
Проверенные методы ухода за волосами для идеальной гладкости и блеска
Более 72% таксистов в России не против работать нелегально
У Галкина* есть основание избавиться от статуса иноагента — смерть
Советы, как повысить качество воздуха в квартире
Врач Миллер: арбуз не даст вам крепко спать, если съесть его в "неправильное" время
Алексей Воробьёв заявил, что он не готовился к роли молодого Владимира Путина
Прогноз урожая зерна в России на 2024 год остаётся прежним
Сочное мясо по-французски
Дрожи, Европа: российские туристы вновь едут в страны ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников