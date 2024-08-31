Певицу Лолиту Милявскую заметили за процессом "отмывания денег"

Лолита Милявская занялась "отмыванием денег"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская наглядно показала процесс "отмывания денег".

Фото: https://vk.com/lolitasu by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman

Лолита Милявская опубликовала в "Инстаграме"* результат неудачной стирки в стиральной машине. Певица случайно постирала в кармане джинсовых шортиков денежные купюры и пачку сигарет.

Звезда попыталась спасти измокшие наличные деньги, аккуратно разложив их на сушилке вместе с шортами.

"Скажите, что я не одна такая", — обратилась певица к поклонникам.

Фолловеры поддержали знаменитость, поделившись своими историями неудач. Остроумные интернет-пользователи назвали процесс "отмыванием денег".

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