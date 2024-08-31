Певицу Лолиту Милявскую заметили за процессом "отмывания денег"

Певица Лолита Милявская наглядно показала процесс "отмывания денег".
Лолита Милявская опубликовала в "Инстаграме"* результат неудачной стирки в стиральной машине. Певица случайно постирала в кармане джинсовых шортиков денежные купюры и пачку сигарет.
Звезда попыталась спасти измокшие наличные деньги, аккуратно разложив их на сушилке вместе с шортами.
"Скажите, что я не одна такая", — обратилась певица к поклонникам.
Фолловеры поддержали знаменитость, поделившись своими историями неудач. Остроумные интернет-пользователи назвали процесс "отмыванием денег".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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