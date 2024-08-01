Дочь Тимати Алиса пообещала отцу выбросить маленького брата в океан: "Да, Тимур Эльдарович!"

10-летняя дочь рэпера Тимати Алиса проявила ревность к сводному брату Ратмиру от Анастасии Решетовой и пообещала утопить мальчика в океане.
Симона Юнусова опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором дочь Тимати Алиса имитирует звонок с отцом по телефону. Она разыгрывает беседу, заявляя о том, что рэпер якобы приказал ей выкинуть маленького брата Ратмира в океан.
Девочка заявлет, что мальчику следует запретить есть сладости. Она отмечает, что Ратмир требует с отца лишь машины, поэтому его стоит выкинуть в океан.
"Да, Тимур Эльдарович!" — официально обращается Алиса к отцу.
Такой разговор приходится совсем не по душе мальчику, который пытается возражать старшей сестре.
"Каждый день Алиса устраивает спектакли, но почему-то не всем участникам нравятся их роли", — написала под видео мама Тимати.
Подписчики увидели в таком поведении девочки проявление ревности.
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