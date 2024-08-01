Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила ухода за пионами после роскошного цветения
Как справиться с экземой на руках: советы дерматолога
Как правильно приготовить пасту по-итальянски: советы от знаменитого шефа
Дмитрий Нагиев возвращается на телевидение с детективом "Злые языки"
Дизайнер советует избавиться от ряда предметов для улучшения интерьера
Тайны пирамиды Джосера: исследователи предлагают новую теорию
Афера с голубями в Будапеште: как защитить себя от мошенников
Анастасия Волочкова продала 22 квартиры, чтобы покрыть долги бывшего мужа
Египет отправил в Париж на Олимпиаду беременную саблистку
Дочь Тимати Алиса пообещала отцу выбросить маленького брата в океан: "Да, Тимур Эльдарович!"

Дочь Тимати заявила, что выкинет маленького брата в океан

1:10
Шоу-бизнес

10-летняя дочь рэпера Тимати Алиса проявила ревность к сводному брату Ратмиру от Анастасии Решетовой и пообещала утопить мальчика в океане.

Дочь Тимати заявила, что выкинет маленького брата в океан
Фото: https://vk.com/simona_chernomorskaya by ВК-аккаунт Симоны Юнусовой is licensed under public doman

Симона Юнусова опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором дочь Тимати Алиса имитирует звонок с отцом по телефону. Она разыгрывает беседу, заявляя о том, что рэпер якобы приказал ей выкинуть маленького брата Ратмира в океан.

Девочка заявлет, что мальчику следует запретить есть сладости. Она отмечает, что Ратмир требует с отца лишь машины, поэтому его стоит выкинуть в океан.

"Да, Тимур Эльдарович!" — официально обращается Алиса к отцу.

Такой разговор приходится совсем не по душе мальчику, который пытается возражать старшей сестре.

"Каждый день Алиса устраивает спектакли, но почему-то не всем участникам нравятся их роли", — написала под видео мама Тимати.

Подписчики увидели в таком поведении девочки проявление ревности.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
В США заявили о применении КНДР самого большого в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
Последние материалы
Новый сериал "Красная Поляна": приключения и выбор на фоне живописных гор
Основные причины и методы восстановления поврежденных волос
Секреты выращивания голубики
Картофельные драники с кабачком и шампиньонами: получаются необычными и нежными
Айза рассказала о желаемой профессии для своих детей
Водитель с поддельным страховым полисом задержан в Бийске
Завершились съёмки шоу "Звёзды в джунглях" с Ольгой Бузовой
Юрист Константин Крохин: противопожарные двери в подъезде должны быть стеклянными
Новый сезон Diablo IV стартует 6 августа с уникальными испытаниями и наградами
Как ухаживать за кожей рук: советы по сохранению молодости и красоты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников