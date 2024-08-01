Блогер Айза Долматова назвала профессию мечты для своих сыновей

Айза рассказала о желаемой профессии для своих детей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Долматова высказалась о том, какое профессиональное будущее она пожелала бы своим сыновьям.

Фото: https://vk.com/aizaanohina by Инстаграм Айзы Долматовой is licensed under public doman

Блогер Айза Долматова опубликовала в "Инстаграме"* пикантное фото. На снимке звезда лежит на пляже с обнажённой спиной, на которой видны татуировки.

Сетевые моралисты принялись стыдить Айзу за чрезмерно откровенные фотографии. На это блогер парировала со свойственным ей юмором.

"Главное, чтобы мои дети стали губернаторами, а там уже не до стыда всем будет", — иронично ответила на нападки Айза.

Ранее звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова высказалась о будущей профессии маленького сына Льва от фигуриста Илья Авербуха.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

