Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Долматова высказалась о том, какое профессиональное будущее она пожелала бы своим сыновьям.
Блогер Айза Долматова опубликовала в "Инстаграме"* пикантное фото. На снимке звезда лежит на пляже с обнажённой спиной, на которой видны татуировки.
Сетевые моралисты принялись стыдить Айзу за чрезмерно откровенные фотографии. На это блогер парировала со свойственным ей юмором.
"Главное, чтобы мои дети стали губернаторами, а там уже не до стыда всем будет", — иронично ответила на нападки Айза.
Ранее звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова высказалась о будущей профессии маленького сына Льва от фигуриста Илья Авербуха.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.