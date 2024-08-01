Лолита Милявская эмоционально высказалась о блокировке YouTube: пусть всё горит синим пламенем

Лолита Милявская отреагировала на блокировку YouTube

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Певица Лолита Милявская прокомментировала новость о блокировке иностранного видеохостинга YouTube.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Певица Лолита Милявская призналась, что несколько дней испытывала свои нервы, пытаясь смотреть замедленный YouTube. Она отметила, что послала зарубежную площадку куда подальше, считая, что в ней уже нет никакого смысла.

Певица посоветовала россиянам переходить на отечественные интернет-ресурсы.

"Пускай всё горит синим пламенем с этими замедлениями. На это тратить время абсолютно не буду", — выразила Лолита своё мнение в социальных сетях.

Ранее певца Юрия Лозу вывело из себя замедление YouTube в России. Он уверен, что от этого решения не станет плохо врагам России.