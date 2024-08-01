Певица Лолита Милявская прокомментировала новость о блокировке иностранного видеохостинга YouTube.
Певица Лолита Милявская призналась, что несколько дней испытывала свои нервы, пытаясь смотреть замедленный YouTube. Она отметила, что послала зарубежную площадку куда подальше, считая, что в ней уже нет никакого смысла.
Певица посоветовала россиянам переходить на отечественные интернет-ресурсы.
"Пускай всё горит синим пламенем с этими замедлениями. На это тратить время абсолютно не буду", — выразила Лолита своё мнение в социальных сетях.
Ранее певца Юрия Лозу вывело из себя замедление YouTube в России. Он уверен, что от этого решения не станет плохо врагам России.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.