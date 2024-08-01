Ольга Бузова и Михаил Галустян столкнулись с отсутствием еды на съёмках в Колумбии

В Колумбии завершились съёмки шоу "Звёзды в джунглях". В качестве ведущих выступили Ольга Бузова и Михаил Галустян. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.
По словам продюсера Лики Бланк, съёмки были сложными, так как в Колумбии есть и океан, и тропики, а также бушуют ливни и летают москиты.
"Но лагерь был разбит в отдалённом фантастическом месте, где поблизости нет абсолютно ничего. Идеальное место для идеального отдыха звёзд, если бы не одно — это отсутствие еды", — отметила она.
Ранее Pravda.Ru писала, что Ольга Бузова отказалась от концертов из-за скандала с кожаным боди.
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