Ольга Бузова и Михаил Галустян столкнулись с отсутствием еды на съёмках в Колумбии

Завершились съёмки шоу "Звёзды в джунглях" с Ольгой Бузовой

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Колумбии завершились съёмки шоу "Звёзды в джунглях". В качестве ведущих выступили Ольга Бузова и Михаил Галустян. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

Фото: flickr.com by Bala, CC BY 2.0

По словам продюсера Лики Бланк, съёмки были сложными, так как в Колумбии есть и океан, и тропики, а также бушуют ливни и летают москиты.

"Но лагерь был разбит в отдалённом фантастическом месте, где поблизости нет абсолютно ничего. Идеальное место для идеального отдыха звёзд, если бы не одно — это отсутствие еды", — отметила она.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ольга Бузова отказалась от концертов из-за скандала с кожаным боди.