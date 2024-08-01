Гарик Харламов рассказал о забавном случае, который произошёл в парке развлечений

Юморист Гарик Харламов сообщил, что у его дочери Анастасии прекрасное чувство юмора. Об этом он рассказал изданию "Комсомольская правда".
По словам Гарика Харламова, дочь постоянно подшучивает над ним и окружающими людьми. Например, недавно они ездили в парк развлечений. Поклонники часто подходили к юмористу. Настя решила их пародировать. Она подбежала к отцу и спросила: "А можно сфотографироваться?".
"Мы смеялись в голос, что она стала пародировать людей, которые хотят получить автограф. Потом она ещё забегала вперёд, проходила мимо меня и говорила: "Смотрите, это Харламов Гарик!". То есть она стала пародировать людей, которые берут у меня автограф. Она весёлая. И это очень здорово. У неё это как будто врождённое", — рассказал юморист.
Напомним, что Анастасия родилась в отношениях Гарика Харламова и Кристины Асмус. В январе девочке исполнилось 10 лет.
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