Гарик Харламов рассказал о забавном случае, который произошёл в парке развлечений

Гарик Харламов признался, что у его дочери прекрасное чувство юмора

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Гарик Харламов сообщил, что у его дочери Анастасии прекрасное чувство юмора. Об этом он рассказал изданию "Комсомольская правда".

Фото: commons.wikimedia.org by Sascha., CC BY-SA 3.0

По словам Гарика Харламова, дочь постоянно подшучивает над ним и окружающими людьми. Например, недавно они ездили в парк развлечений. Поклонники часто подходили к юмористу. Настя решила их пародировать. Она подбежала к отцу и спросила: "А можно сфотографироваться?".

"Мы смеялись в голос, что она стала пародировать людей, которые хотят получить автограф. Потом она ещё забегала вперёд, проходила мимо меня и говорила: "Смотрите, это Харламов Гарик!". То есть она стала пародировать людей, которые берут у меня автограф. Она весёлая. И это очень здорово. У неё это как будто врождённое", — рассказал юморист.

Напомним, что Анастасия родилась в отношениях Гарика Харламова и Кристины Асмус. В январе девочке исполнилось 10 лет.