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"У него были бритва да гитара": жена Антона Макарского рассказала о браке по расчёту

Жена Антона Макарского заявила, что не выходила замуж по расчёту

Шоу-бизнес

Жена певца Антона Макарского призналась, что не выходила замуж по расчёту. На протяжении 25 лет они с мужем искренне любят друг друга.

Жена Антона Макарского заявила, что не выходила замуж по расчёту
Фото: youtube.com by канал MUZLOFT, PDM

Она рассказала, что при знакомстве у Антона в собственности были только две майки, джинсы, гитара и бритва. Однако у музыканта была невероятная трудоспособность, и он обещал возлюбленной, что купит ей платье, шубу и дом.

"Мы вместе 25 лет. Все обещания выполнены. Любви стало в тысячи раз больше, потому что прощаем друг другу ошибки, как свои собственные", — рассказала исполнительница.

Виктория Макарская отмечает, что они пережили несколько кризисов и даже задумывались о разводе, но смогли со всем справиться. Певица не считает свой брак идеальным, но стремится к этому.

Ранее Юрий Назаров в резкой форме высказался о Лайме Вайкуле.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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