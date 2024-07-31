"Она ж барная певичка": Назаров в резкой форме высказался о критикующей РФ Лайме Вайкуле

Народный артист РФ Юрий Назаров назвал латвийскую певица Лайму Вайкуле "наглой дурой" из-за критики в адрес России после начала СВО.
В беседе с "АиФ" артист отметил, что поведение исполнительницы демонстрирует её неблагодарность.
"Она ж барная певичка, ресторанная девушка, так сказать. Если бы её не продвинули в СССР, а затем в России, так и махала бы ногами в Юрмале. Во-вторых, кого она напугала? Ну не приезжай, кому ты нужна?", — высказался актер.
Также он с иронией отреагировал на слова Лаймы Вайкуле о том, что она якобы "кормила весь СССР". Он поблагодарил её за то, что "не подох с голоду".
В заключение Юрий Назаров указал на отсутствие логики в словах и действиях певицы.
Ранее актёр Александр Головин отреагировал на критику в свой адрес.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.