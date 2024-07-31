"Вокруг шум": 35-летний Головин угодил в скандал из-за слов о внебрачной дочери и нарвался на критику

Актёр Александр Головин отреагировал на критику после слов о внебрачной дочери

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Александр Головин отреагировал на критику в свой адрес после слов о внебрачной дочери.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, PDM

Александр Головин на одном из светских мероприятий заявил, что у них с женой нет детей, и отнёс их к "отдельной касте". При этом в СМИ указывают на то, что у артиста подрастает внебрачная дочь. В связи с этим поклонники раскритиковали его поведение и назвали "отцом года".

В соцсетях Головин поделился снимком с женой из кабины пилотам и сопроводил публикацию песней "Вокруг шум" группы "Каста". В звучащих строчках подписчики считали его посыл про то, как он относится к хейту.

Дочь артиста родилась в 2018 году. Мать девочки Светлана Белогурова не является медийной персоной. Она работала менеджером в ресторанах, а затем стала гримёром.

Ранее стало известно, как живёт в Европе Татьяна Лазарева*(признана в РФ иноагентом).