Признанная иноагентом Татьяна Лазарева* вынуждена продавать в Европе поношенные футболки

Покинувшая Россию Татьяна Лазарева* вынуждена продавать вещи на аукционе

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эмигрировавшая из России юмористка Татьяна Лазарева* (признана в РФ иноагентом и внесена Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) не смогла найти за границей постоянного источника дохода и решила продавать на аукционе личные вещи. Об этом пишет Радио 1.

Фото: youtube.com by канал ЖЕНЩИНЫ СВЕРХУ, PDM

Телеведущая уехала из России более двух лет назад и стала проживать в Испании. После того как на родине ей присвоили статус иноагента, она честно призналась, что никогда бы не смогла поверить в такую историю.

"Если бы мне тогда сказали: "Ты потеряешь всё: профессию, деньги, закончишь иноагентом никому не нужным за границей, я бы сказала: "Да ну его на …", — призналась телеведущая.

На аукционе она выставила около 40 своих вещей, средства с продажи которых якобы отправила на помощь "несчастным украинским детишкам". Однако поклонники в такую искренность не верят и отмечают, что никто не согласится купить потрёпанную футболку и штопор за 100 евро.

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