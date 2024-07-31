"Говорит, мне нужно больше питаться": жена бывшего мужа Ксении Бородиной намекнула на беременность

Супруга Курбана Омарова заявила, что по утрам у неё нет аппетита

Молодая супруга бизнесмена Курбана Омарова Валерия в соцсетях рассказала, что по утрам у неё обычно не бывает аппетита. Поклонники заподозрили девушку в беременности.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Курбана Омарова в Инстаграм, PDM

Новоиспечённая жена предпринимателя заявила, что мужу пришлось придумать экстремальный способ заставить её есть по утрам.

"Каждое утро Курбан катает меня на мотоцикле на завтрак, потому что после поездки я хочу есть. Говорит, мне сейчас нужно больше питаться", — сообщила Омарова.

После этой фразы подписчики пары ещё больше убедились в том, что девушка находится в положении. Чаще всего отсутствие аппетита связано с беременностью.

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