Loc-Dog раскрыл отношение 13-летней дочери к его творчеству

Рэп-исполнитель Loc-Dog (настоящее имя Александр Жвакин) заявил, что не планирует скрывать от дочери своё тяжёлое прошлое, в котором были и депрессии, и запрещённые вещества.
В беседе с порталом Леди.Mail.ru артист объяснил, что сейчас 13-летняя Ева не задаёт вопросов, но в будущем скорее всего начнёт.
"Дочка всё равно обо всём узнает, и когда-то у неё тоже будут непростые времена. Конечно, хочется уберечь её от всего, но не всегда это получается. Может быть, она в жизни будет ориентироваться на мой опыт", — рассуждает артист.
Также он сообщил, что уже совсем скоро выпустит композицию, записанную вместе с дочерью.
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