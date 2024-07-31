Loc-Dog раскрыл отношение 13-летней дочери к его творчеству

Рэпер Loc-Dog не собирается скрывать от дочери тяжёлое прошлое

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Loc-Dog (настоящее имя Александр Жвакин) заявил, что не планирует скрывать от дочери своё тяжёлое прошлое, в котором были и депрессии, и запрещённые вещества.

Фото: youtube.com by канал ДЖАРАХОВ, PDM

В беседе с порталом Леди.Mail.ru артист объяснил, что сейчас 13-летняя Ева не задаёт вопросов, но в будущем скорее всего начнёт.

"Дочка всё равно обо всём узнает, и когда-то у неё тоже будут непростые времена. Конечно, хочется уберечь её от всего, но не всегда это получается. Может быть, она в жизни будет ориентироваться на мой опыт", — рассуждает артист.

Также он сообщил, что уже совсем скоро выпустит композицию, записанную вместе с дочерью.

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