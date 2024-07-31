Стало известно, что удивило Меган Маркл в жизни принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Роскошный образ жизни принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивил Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл была удивлена уровнем жизни и достатка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Фото: youtube.com by канал blushsupreme, PDM

Особенно её шокировало то, что на их фоне принц Гарри жил довольно скромно. Так, королевский биограф Роберт Джобсон отмечает, что младший сын принцессы Дианы стеснялся первое время показывать свой коттедж супруге.

"Я не говорю, что Меган ревновала, но она была удивлена, насколько роскошно жил брат Гарри по сравнению с тем, где жили они. Возможно, это было началом всех трений между парами", — говорит мужчина.

Джобсон отмечает, что Маркл понимала иерархию в королевской семье, но считала, что Гарри заслуживает большего.

Сама Меган Маркл в одном из интервью признавалась, что её шокировало желание принца Уильяма и Кейт Миддлтон сохранять дистанцию даже за закрытыми дверьми.

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