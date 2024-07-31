Ольга Бузова отменила концерты до осени: в чём причина?

Певица Ольга Бузова отказалась от концертов до ноября текущего года из-за скандала с кожаным боди.
Артистка вызвала ажиотаж своим появлением на концерте в честь Дня защиты детей в кожаном боди. Тогда зрители были возмущены выбранным нарядом. Теперь ей приходится согласовывать образы перед каждым выступлением.
Выяснилось, что до осени исполнительница не готова выступать на больших массовых концертах.
"Сейчас Ольга Бузова не дает выступлений, только частные закрытые мероприятия. Это корпоративы, которые были запланированы задолго до той ситуации. На гонорарах Бузовой это не отразилось", — заявил инсайдер в беседе с "КП".
Гонорар Ольги Бузовой на мероприятиях стартует от 4,5 млн рублей.
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