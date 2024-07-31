Стало известно, куда мошенники отправили 45 млн рублей, украденные у Эдварда Радзинского

Украденные у Эдварда Радзинского 45 млн рублей нашли на биткоин-кошельке

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украденные у писателя Эдварда Радзинского 45 млн рублей обнаружили на биткоин-кошельке. Об этом пишет "КП".

Фото: youtube.com by канал Эдвард Радзинский, PDM

Писателя обокрали на круглую сумму обманным путём. Ему названивали то "сотрудники ФСБ", то "представители Сбербанка". В итоге мужчина лично передал мошенникам 45 млн рублей наличными.

Спустя время полицейские смогли поймать одного из злоумышленников, которым оказался 19-летний юноша. На допросе он признался, что передавал денежные средства.

"Приехал на адрес, забрал сумку, отвёз по другому адресу", — объяснил подозреваемый.

Он отметил, что приезжал с сумкой в один из офисов Москва-сити, чтобы пополнить деньгами биткоин-кошелёк.

Ранее Алла Пугачёва рассказала, когда выйдет на сцену.