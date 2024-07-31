Стало известно, куда мошенники отправили 45 млн рублей, украденные у Эдварда Радзинского

Украденные у писателя Эдварда Радзинского 45 млн рублей обнаружили на биткоин-кошельке. Об этом пишет "КП".
Писателя обокрали на круглую сумму обманным путём. Ему названивали то "сотрудники ФСБ", то "представители Сбербанка". В итоге мужчина лично передал мошенникам 45 млн рублей наличными.
Спустя время полицейские смогли поймать одного из злоумышленников, которым оказался 19-летний юноша. На допросе он признался, что передавал денежные средства.
"Приехал на адрес, забрал сумку, отвёз по другому адресу", — объяснил подозреваемый.
Он отметил, что приезжал с сумкой в один из офисов Москва-сити, чтобы пополнить деньгами биткоин-кошелёк.
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