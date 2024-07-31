Неутешительный диагноз: у звезды "Бриллиантовой руки" - опухоль мозга

Актриса Светлана Светличная тяжело больна - добавилась опухоль лобной доли

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Звезде советского кинематографа Светлане Светличной поставили неутешительный диагноз.

Фото: https://vk.com/svetvsegdaofficial by ВК-аккаунт Светланы Светличной is licensed under public doman

По информации Telegram-канала Mash, у звезды "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной диагностировали опухоль мозга.

84-летняя актриса, под данным Mash, наблюдается в психо-неврологическом диспансере. У неё имеются серьёзные проблемы с памятью, речью и мышлением из-за болезни Альцгеймера. Светличная нуждается в постоянном уходе, так как испытывает проблемы с передвижением.

Врачи не исключают, что когнитивные расстройства актрисы могут быть последствием опухоли в лобной части мозга.

Ранее Станислав Садальский высказался о состоянии здоровья Светличной.