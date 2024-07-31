Звезде советского кинематографа Светлане Светличной поставили неутешительный диагноз.
По информации Telegram-канала Mash, у звезды "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной диагностировали опухоль мозга.
84-летняя актриса, под данным Mash, наблюдается в психо-неврологическом диспансере. У неё имеются серьёзные проблемы с памятью, речью и мышлением из-за болезни Альцгеймера. Светличная нуждается в постоянном уходе, так как испытывает проблемы с передвижением.
Врачи не исключают, что когнитивные расстройства актрисы могут быть последствием опухоли в лобной части мозга.
Ранее Станислав Садальский высказался о состоянии здоровья Светличной.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.