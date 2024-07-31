Юрист объяснил, смогут ли биологические дети Павла Дурова претендовать на его наследство

Юрист, адвокат Александр Емельянов рассказал, на что могут рассчитывать биологические дети основателя Telegram Павла Дурова.
Павел Дуров признался, что стал донором спермы, поэтому в разных точках мира могут расти сто его биологических детей.
Юрист Емельянов объяснил, что детям придётся доказать родство с миллиардером Павлом Дуровым, который занимает 8-ю строчку российского списка Forbes. Его состояние составляет 15,5 миллиарда долларов.
Эксперт предположил, что Павел, вероятнее всего, составит завещание, в котором пропишет всё, что касается вопроса наследования.
Адвокат Виктор Левин отметил, что детям, зачатым от донора спермы, придётся предоставить немало доказательств.
"Сначала им необходимо обратиться за установлением отцовства, а уже после этого — за наследством", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
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