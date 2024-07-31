Юрист объяснил, смогут ли биологические дети Павла Дурова претендовать на его наследство

Юрист рассказал о правах биологических детей Павла Дурова на наследство

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрист, адвокат Александр Емельянов рассказал, на что могут рассчитывать биологические дети основателя Telegram Павла Дурова.

Фото: https://vk.com/durov by ВК-аккаунт Павла Дурова is licensed under public doman

Павел Дуров признался, что стал донором спермы, поэтому в разных точках мира могут расти сто его биологических детей.

Юрист Емельянов объяснил, что детям придётся доказать родство с миллиардером Павлом Дуровым, который занимает 8-ю строчку российского списка Forbes. Его состояние составляет 15,5 миллиарда долларов.

Эксперт предположил, что Павел, вероятнее всего, составит завещание, в котором пропишет всё, что касается вопроса наследования.

Адвокат Виктор Левин отметил, что детям, зачатым от донора спермы, придётся предоставить немало доказательств.

"Сначала им необходимо обратиться за установлением отцовства, а уже после этого — за наследством", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".