Гарик Харламов: юмор, ирония и эволюция комедии

Гарик Харламов о шутках, иронии и современной комедии

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гарик Харламов признался, что его сложно обидеть шутками, так как он, как юморист, умеет относиться к себе с долей иронии и подшучивать над собой. Он отметил, что это касается даже оскорбительных шуток, если они не являются прямыми оскорблениями.

Фото: youtube.com by https://www.youtube.com/watch?v=EcghHQg29HU, CC BY 3.0

Он рассказал, что часто становится объектом шуток, особенно на тему своей полноты и разводов, но это не вызывает у него обиды. Для него важно понимать, что это часть юмористической истории и творческого процесса, который приносит драйв и удовольствие. Харламов подчеркнул, что обижаться на шутки бессмысленно, так как это ни к чему не приводит.

Также он отметил, что считает современный юмор самым смешным и прекрасно эволюционирующим. Сейчас на телевидении и в интернете представлено множество разных передач, в которых можно увидеть весь спектр юмора.