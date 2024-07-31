Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club

Гарик Харламов: современный юмор — самый смешной

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гарик Харламов в интервью признался, что считает современный юмор самым смешным. Он отметил, что юмор отражает текущие события и меняется вместе с жизнью, а потому чем актуальнее юмор, тем он смешнее.

Фото: youtube.com by https://www.youtube.com/watch?v=EcghHQg29HU, CC BY 3.0

По его словам, у начинающих юмористов сейчас гораздо больше возможностей для самовыражения. Харламов считает, что юмор эволюционирует прекрасно и на телевидении и в интернете представлено множество передач, демонстрирующих весь спектр юмора.

Недавно телеканал ТНТ сообщил, что Гарик Харламов был назначен креативным продюсером проекта Comedy Club. Он будет отвечать за творческую подготовку выпусков, организацию работы сценаристов, контроль за написанием материалов и определение актуальных тем. Харламов отметил, что новые обязанности станут бонусом к его роли резидента шоу.