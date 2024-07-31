50-летний Митя Фомин показал шикарную фигуру и опроверг слухи о пластике

Митя Фомин показал мышцы и заверил, что у него всё натуральное

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солист группы "Hi-Fi" Митя Фомин объяснил, что у него естественная красота без каких-либо вмешательств.

Фото: https://www.instagram.com/mf_agent by Инстаграм Мити Фомина is licensed under public doman

Митя Фомин опубликовал в "Инстаграме"* фото в рубашке нараспашку. 50-летний артист похвастался шикарным торсом с рельефными мышцами.

Он заверил, что у него всё натуральное.

"Гормоны не колол, пластикой не баловался. Но люди в тырнете всегда знают лучше", — написал певец под кадрами.

Поклонники исполнителя хита "Всё будет хорошо" осыпали звезду комплиментами.

"Чтобы я так выглядел в Митином возрасте. Красава, молодец"; "Ты красавчик! Всегда восхищался твоей внешностью и стилем"; "Митя прекрасно выглядит! Всем бы так в его возрасте! А злые комментарии — это же зависть! Значит шикарен точно!" — писали фолловеры под постом артиста.

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