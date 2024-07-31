Россияне опять устроили вакханалию под постом актёра Джейсона Стейтема

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Актёр Джейсон Стейтем снова спровоцировал у русских прилив любви

1:06
Шоу-бизнес

Под новым постом британского актёра Джейсона Стейтема снова появились сотни комментариев от русскоязычных пользователей.

Актёр Джейсон Стейтем снова спровоцировал у русских прилив любви
Фото: https://www.instagram.com/jasonstatham by Инстаграм Джейсона Стэйтема is licensed under public doman

Джейсон Стейтем опубликовал в "Инстаграме"* фотографии, на которых он учит сына кататься на скейтборде в специально оборудованном помещении.

Актёр никак не комментировал снимки. За него это сделали россияне, которые избрали звезду кинематографа себе в кумиры. Интернет-пользователи играют в некую игру, в которой Стейтему приписываются глубокомысленные фразы, которые он никогда не произносил.

"Малого видел? Я сделал © Джейсон Стэтхем";

"Лучше сын на скейте, чем дочь на флейте © Джейсон Стэтхем";

"Пока не ляжешь, не встанешь © Джейсон Стэтхем", — писали фолловеры под постом знаменитости.

Англоязычные пользователи традиционно поприветствовали толпы россиян.

"Hello Russian guys", — писали поклонники актёра из Великобритании.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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