"Не могу преодолеть барьер": Алла Пугачёва подробно объяснила, почему не возвращается на сцену

Алла Пугачёва заявила, что не может преодолеть барьер и вернуться на сцену

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва заявила, что не может вернуться на сцену, пока "где-то что-то стреляет". Об этом она заявила на YouTube-канале LIFESTYLE BALTIC.

Фото: youtube.com by канал LIFESTYLE BALTIC, PDM

За кулисами музыкального фестиваля "Рандеву" артистку поймал журналист Марк-Анатолий Эйн, который уточнил, когда исполнительница собирается вернуться на сцену.

"Подождите. Пока где-то что-то стреляет, птицы молчат. Я никак не могу преодолеть этот барьер. Петь я ещё могу, ходить я ещё хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду", — заявила певица.

Помимо этого, она заявила, что сама выбирает себе наряды на мероприятия.

Певица вместе с пятым супругом, юмористом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом) находится в Юрмале. Сейчас там проходит фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле.

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