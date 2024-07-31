"Не могу преодолеть барьер": Алла Пугачёва подробно объяснила, почему не возвращается на сцену

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Алла Пугачёва заявила, что не может преодолеть барьер и вернуться на сцену

1:05
Шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва заявила, что не может вернуться на сцену, пока "где-то что-то стреляет". Об этом она заявила на YouTube-канале LIFESTYLE BALTIC.

Алла Пугачёва заявила, что не может преодолеть барьер и вернуться на сцену
Фото: youtube.com by канал LIFESTYLE BALTIC, PDM

За кулисами музыкального фестиваля "Рандеву" артистку поймал журналист Марк-Анатолий Эйн, который уточнил, когда исполнительница собирается вернуться на сцену.

"Подождите. Пока где-то что-то стреляет, птицы молчат. Я никак не могу преодолеть этот барьер. Петь я ещё могу, ходить я ещё хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду", — заявила певица.

Помимо этого, она заявила, что сама выбирает себе наряды на мероприятия.

Певица вместе с пятым супругом, юмористом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом) находится в Юрмале. Сейчас там проходит фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле.

Ранее стало известно, что Канье Уэст полностью контролирует жизнь Бьянки Цензори.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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