Народная артистка СССР Алла Пугачёва заявила, что не может вернуться на сцену, пока "где-то что-то стреляет". Об этом она заявила на YouTube-канале LIFESTYLE BALTIC.
За кулисами музыкального фестиваля "Рандеву" артистку поймал журналист Марк-Анатолий Эйн, который уточнил, когда исполнительница собирается вернуться на сцену.
"Подождите. Пока где-то что-то стреляет, птицы молчат. Я никак не могу преодолеть этот барьер. Петь я ещё могу, ходить я ещё хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду", — заявила певица.
Помимо этого, она заявила, что сама выбирает себе наряды на мероприятия.
Певица вместе с пятым супругом, юмористом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом) находится в Юрмале. Сейчас там проходит фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле.
Ранее стало известно, что Канье Уэст полностью контролирует жизнь Бьянки Цензори.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.