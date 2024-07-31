"Это так унизительно!": что творится в отношениях Канье Уэста и Бьянки Цензори

Канье Уэст установил тотальный контроль за жизнью Бьянки Цензори

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст полностью контролирует жизнь своей супруги, модели Бьянки Цензори.

Фото: youtube.com by канал X17onlineVideo, PDM

Как заявил инсайдер In Touch Weekly, дело не только в откровенных нарядах, но и в любом происходящем с ней изменении.

"Он критикует её тело вплоть до интимных частей — это так унизительно!", — сообщил источник.

Так, например, рэпер полностью фотографирует избранницу перед выходом на улицу, а затем досконально изучает получившиеся снимки. Предполагается, что это лишь начало.

Также известно, что Канье Уэст следит за соцсетями Бьянки и её рационом. Помимо этого, Цензори не может лечь спать без разрешения супруга. Источник утверждает, что Канье Уэст объясняет такое поведение заботой о любимой женщине.

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