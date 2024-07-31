Американский рэп-исполнитель Канье Уэст полностью контролирует жизнь своей супруги, модели Бьянки Цензори.
Как заявил инсайдер In Touch Weekly, дело не только в откровенных нарядах, но и в любом происходящем с ней изменении.
"Он критикует её тело вплоть до интимных частей — это так унизительно!", — сообщил источник.
Так, например, рэпер полностью фотографирует избранницу перед выходом на улицу, а затем досконально изучает получившиеся снимки. Предполагается, что это лишь начало.
Также известно, что Канье Уэст следит за соцсетями Бьянки и её рационом. Помимо этого, Цензори не может лечь спать без разрешения супруга. Источник утверждает, что Канье Уэст объясняет такое поведение заботой о любимой женщине.
Ранее блогерша Мария Погребняк объяснила, почему не может уйти в декрет.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.