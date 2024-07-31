Беременная в четвёртый раз Мария Погребняк рассказала, почему не может уйти в декретный отпуск

Беременная Мария Погребняк в личном блоге призналась, что не может уйти в декретный отпуск, так как не хочет забрасывать карьеру.
Сейчас она находится на девятом месяце беременности, но продолжает трудиться.
"Это одна из особенностей шоу-бизнеса. Нельзя просто так взять и уйти в декретный отпуск и просидеть с малышом до 1,5 лет. Это бы означало конец карьеры. Но для меня это не является проблемой и не думайте, что я жалуюсь", — отметила она.
Мария Погребняк заверила, что любит свою семью и работу, а значит, всё успеет.
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