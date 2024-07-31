Беременная в четвёртый раз Мария Погребняк рассказала, почему не может уйти в декретный отпуск

Блогерша Мария Погребняк не может уйти в декретный отпуск из-за работы

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Беременная Мария Погребняк в личном блоге призналась, что не может уйти в декретный отпуск, так как не хочет забрасывать карьеру.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Марии Погребняк в Инстаграм, PDM

Сейчас она находится на девятом месяце беременности, но продолжает трудиться.

"Это одна из особенностей шоу-бизнеса. Нельзя просто так взять и уйти в декретный отпуск и просидеть с малышом до 1,5 лет. Это бы означало конец карьеры. Но для меня это не является проблемой и не думайте, что я жалуюсь", — отметила она.

Мария Погребняк заверила, что любит свою семью и работу, а значит, всё успеет.

Модель ждёт малыша от бизнесмена Игоря Головинского, которого скрывает от публики. В прошлом году она развелась с супругом, футболистом Павлом Погребняком, в союзе с которым родила троих сыновей.

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