Спустя год после развода: 48-летнюю Риз Уизерспун заметили в компании другого мужчины

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Актриса Риз Уизерспун отправилась на свидание спустя год после развода

0:52
Шоу-бизнес

Голливудская актриса Риз Уизерспун отправилась на свидание с 56-летним бизнесменом Оливером Хаарманном спустя год после развода.

Актриса Риз Уизерспун отправилась на свидание спустя год после развода
Фото: youtube.com by канал MixShow, PDM

Для выхода 48-летняя артистка выбрала чёрное платье в пол, босоножки на каблуке. Также она надела золотые украшения.

Актрису и бизнесмена заметили вместе в тот момент, когда они на внедорожнике отправлялись в элитный ресторан. Сообщается, что Риз и Оливер выглядели счастливыми и расслабленными, им явно было комфортно друг с другом.

Оливер Хаарманн — немец по происхождению. Он является партнёром-основателем частной инвестиционной компании Searchlight Capital Partners. Также у него есть двое сыновей от бывшей жены.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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