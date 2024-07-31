Спустя год после развода: 48-летнюю Риз Уизерспун заметили в компании другого мужчины

Голливудская актриса Риз Уизерспун отправилась на свидание с 56-летним бизнесменом Оливером Хаарманном спустя год после развода.
Для выхода 48-летняя артистка выбрала чёрное платье в пол, босоножки на каблуке. Также она надела золотые украшения.
Актрису и бизнесмена заметили вместе в тот момент, когда они на внедорожнике отправлялись в элитный ресторан. Сообщается, что Риз и Оливер выглядели счастливыми и расслабленными, им явно было комфортно друг с другом.
Оливер Хаарманн — немец по происхождению. Он является партнёром-основателем частной инвестиционной компании Searchlight Capital Partners. Также у него есть двое сыновей от бывшей жены.
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