Певец Алексей Воробьёв в шоу "Утро.ТНТ" признался, что ему было тяжело после инсульта жить и работать в США, однако русские не сдаются.
Музыкант в шутку отметил, что отправиться в Голливуд и заключить контракт с одним из ведущих музыкальных продюсеров в мире ему позволил талант, данный Богом.
Позднее, когда его сразил инсульт, он был уже менее воодушевлён своим творческим путём за границей.
"Вот такое начало "великолепной мировой карьеры". Тут трудно сказать, что я был невероятно в этот момент воодушевлён своим путём. Но русские не сдаются!" — отметил артист.
Алексей Воробьёв перенёс инсульт в 2013 году после того, как попал в ДТП в США.
Ранее муж Татьяны Бакальчук вышел на связь после того, как его супруга подала на развод.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.