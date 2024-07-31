"Русские не сдаются!": Алексей Воробьёв рассказал о перенесённом инсульте в США

Переживший инсульт певец Алексей Воробьёв заявил, что русские не сдаются

Певец Алексей Воробьёв в шоу "Утро.ТНТ" признался, что ему было тяжело после инсульта жить и работать в США, однако русские не сдаются.

Фото: youtube.com by канал Алексей Воробьев, PDM

Музыкант в шутку отметил, что отправиться в Голливуд и заключить контракт с одним из ведущих музыкальных продюсеров в мире ему позволил талант, данный Богом.

Позднее, когда его сразил инсульт, он был уже менее воодушевлён своим творческим путём за границей.

"Вот такое начало "великолепной мировой карьеры". Тут трудно сказать, что я был невероятно в этот момент воодушевлён своим путём. Но русские не сдаются!" — отметил артист.

Алексей Воробьёв перенёс инсульт в 2013 году после того, как попал в ДТП в США.

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