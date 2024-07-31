"Как же я жалею!": Лариса Долина поделилась переживания в связи со смертью Муслима Магомаева

Певица Лариса Долина жалеет, что не успела попрощаться с Муслимом Магомаевым

Народная артистка РФ Лариса Долина в беседе с журналисткой Лилией Абрамовой ("Tatarka FM") призналась, что до сих пор жалеет об отсутствии на прощании с народным артистом СССР Муслимом Магомаевым.

Фото: youtube.com by канал Tatarka FM, PDM

Она назвала его новым типом артиста для советской эстрады.

"Это тот человек, которого ждали много-много лет, который совмещал в себе так много стилей и так чувствовал каждую песню, которую пел, и так умел этим голосом рассказать любую историю, что зрители сразу ему доверяли", — вспоминает Долина.

Артистка отметила, что в детстве часто слушала пластинки музыканта, а во взрослом возрасте смогла с ним познакомиться. Она удивилась, когда он сообщил ей, что слышал её песни.

В 2008 году Долина не смогла прийти на прощание с ним, о чём очень жалеет. По её словам, он многое значил для неё.

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