Подписчики 50-летнего певца Мити Фомина раскрыли секрет его молодости и красоты

Певец Митя Фомин пожаловался на комментарии хейтеров

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин наглядно показал, что хейтеры пишут о его внешности.

Фото: https://vk.com/mitya_fomin by ВК-аккаунт Мити Фомина is licensed under public doman

Митя Фомин опубликовал в "Инстаграме"* подборку особо выразительных комментариев.

Подписчики в своих перлах пытаются понять, как артисту удаётся так хорошо выглядеть в свои 50 лет.

Одни предполагают, что молодость Фомин сохранил, так как не трудился физически, при этом пил больше чем другие. Другие считают, что поддерживать форму певцу помогают деньги.

"Хорошо выглядит, следит за фигурой, но пластика сделана однозначно!" "Ну было детей штук 3 и женушка плюс ипотека по-другому бы выглядел"; "Не умоляя достоинство Мити, но люди должны понимать, что он на фармподдержке", — делились своим мнением комментаторы.

Ранее Татьяна Брухунова опубликовала фото "приятной шарообразной женщины", которая обозвала её чучелом в социальных сетях. А Виктория Боня предрекла смерть от рака тем, кто раскритиковал её за "старую шею".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской