Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как дети воспринимают планировку квартир?
Китайские разработчики создали подушку для борьбы с храпом
На автодроме «Игора Драйв» прошёл GARAGE FEST-2024
Триатлонист Миславчук финишировал с сильной рвотой после заплыва на реке Сена
МТС предупреждает о проблемах с мобильной версией YouTube в России
В 2024 году Таиланд посетит рекордное число российских туристов
Олимпийцы в Париже жалуются на неудобства во время проживания
Учёные объяснили, почему воспитание собаки похоже на воспитание ребёнка
Эти российские сериалы покорили сердца западных зрителей
Подписчики 50-летнего певца Мити Фомина раскрыли секрет его молодости и красоты

Певец Митя Фомин пожаловался на комментарии хейтеров

1:13
Шоу-бизнес

Бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин наглядно показал, что хейтеры пишут о его внешности.

Певец Митя Фомин пожаловался на комментарии хейтеров
Фото: https://vk.com/mitya_fomin by ВК-аккаунт Мити Фомина is licensed under public doman

Митя Фомин опубликовал в "Инстаграме"* подборку особо выразительных комментариев.

Подписчики в своих перлах пытаются понять, как артисту удаётся так хорошо выглядеть в свои 50 лет.

Одни предполагают, что молодость Фомин сохранил, так как не трудился физически, при этом пил больше чем другие. Другие считают, что поддерживать форму певцу помогают деньги.

"Хорошо выглядит, следит за фигурой, но пластика сделана однозначно!"

"Ну было детей штук 3 и женушка плюс ипотека по-другому бы выглядел";

"Не умоляя достоинство Мити, но люди должны понимать, что он на фармподдержке", — делились своим мнением комментаторы.

Ранее Татьяна Брухунова опубликовала фото "приятной шарообразной женщины", которая обозвала её чучелом в социальных сетях. А Виктория Боня предрекла смерть от рака тем, кто раскритиковал её за "старую шею".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Airbus и Boeing столкнулись с новыми вызовами
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
"Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Новая "суперштурмовая" бригада ВСУ уже сталкивается с проблемой Дмитрий Плотников Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Последние материалы
Санкционная политика США спровоцировала спрос на золото во всём мире
Учёные объяснили, почему воспитание собаки похоже на воспитание ребёнка
Эти российские сериалы покорили сердца западных зрителей
Как выбрать подходящую кислоту для ухода за кожей: советы экспертов
"Если активируете механизм": Украина готова возобновить транзит российской нефти
Профилактика вершинной гнили томатов
В агентстве "ПИК" квартиру теперь можно купить, не выходя из дома
Как перейти на правильное питание: проверенные советы
Цены на летние шины в среднем выросли на пять тысяч рублей
Актриса Светлана Светличная тяжело больна - добавилась опухоль лобной доли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников