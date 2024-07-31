Певица Алсу опубликовала редкие снимки с женой старшего брата

Певица Алсу в личном блоге опубликовала фотографии с женой старшего брата Марата Юлией Сафиной. Она поздравила родственницу с днём рождения.
Алсу публично поздравила избранницу старшего брата Марата с праздником и обнародовала их совместные снимки.
"Будь счастлива!" — написала она.
Известно, что Алсу относится к избраннице брата как к сестре. Юлия Сафина занимается дизайном одежды, поэтому певица не раз выходила на сцену в нарядах, созданных родственницей.
Помимо Марата у Алсу есть ещё двое братьев — Руслан и Ренард.
Сама певица прожила в браке с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет, однако в мае 2024 года подала на развод, предположительно, из-за измен супруга.
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