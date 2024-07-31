Катерина Ковальчук совершила древний русский обряд во время девичника

Актриса Катерина Ковальчук совершила древний русский обряд на девичнике

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Актриса Катерина Ковальчук во время девичника сплела венок из ромашек и пустила его по воде под нежную музыку, тем самым совершив древний русский обряд.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Катерины Ковальчук в Инстаграм, PDM

Артистка и юморист Гарик Харламов официально зарегистрировали брак 6 июня 2024 года, однако теперь супруги готовятся к пышной свадьбе. По этому поводу Ковальчук провела девичник со своими подругами и свекровью.

В личном блоге она показала видеоролик, сделанный на лодке. Она надела белое платье с пышными рукавами и стильные серьги из бисера.

Ковальчук сплела венок из ромашек, повязала белой атласной лентой, села на край лодки и отправила цветочное творение в плавание. Она помахала ему в знак прощания с девичеством.

Известно, что девушки плели венки и пускали их по воде, чтобы узнать, когда случится замужество или какой будет семейная жизнь. Чем дальше уплывёт венок, тем счастливее будет брак.

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