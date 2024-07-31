Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия" Антон Палюлин объяснил, как найти управу на нерадивых артистов.
Специалист советует в случае, если вы недовольным поведением артиста на сцене, писать жалобу организатору мероприятия. В обращении следует указать дату, время и место проведения концерта. Запрос должен содержать описание ситуации. Можно также запросить возврат денежных средств или компенсацию.
Ранее сообщалось, что вслед за певицей Глюкозой в Красноярске перед зрителями опозорился Глеб Самойлов из "Агаты Кристи".
Как сообщает ИА RuNews24.ru, в случае отказа организатора реагировать на ваше обращение, можно обратиться за помощью в местное отделение Общества по защите прав потребителей (ОЗПП). Туда следует предоставить билеты с концерта и переписку с организатором.
В случае, если ваши действия не возымеют успеха, можно обратиться в суд с иском о защите прав потребителей. Вы праве потребовать возвращение средств за купленный билет и компенсацию морального вреда.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.