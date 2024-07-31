Юрист объяснил, куда жаловаться, если артисты выступают на сцене не в адеквате

Юрист Палюлин объяснил, куда жаловаться на неадекватных артистов

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия" Антон Палюлин объяснил, как найти управу на нерадивых артистов.

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Специалист советует в случае, если вы недовольным поведением артиста на сцене, писать жалобу организатору мероприятия. В обращении следует указать дату, время и место проведения концерта. Запрос должен содержать описание ситуации. Можно также запросить возврат денежных средств или компенсацию.

Ранее сообщалось, что вслед за певицей Глюкозой в Красноярске перед зрителями опозорился Глеб Самойлов из "Агаты Кристи".

Как сообщает ИА RuNews24.ru, в случае отказа организатора реагировать на ваше обращение, можно обратиться за помощью в местное отделение Общества по защите прав потребителей (ОЗПП). Туда следует предоставить билеты с концерта и переписку с организатором.

В случае, если ваши действия не возымеют успеха, можно обратиться в суд с иском о защите прав потребителей. Вы праве потребовать возвращение средств за купленный билет и компенсацию морального вреда.