"Мы — обслуживающий персонал": участница "Фабрики звёзд" напомнила об основной функции любого артиста

Певица Ирина Ортман напомнила о задаче артистов развлекать народ

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и солистка группы "Тутси" Ирина Ортман заявила, что основная задача любого артиста — развлекать народ. По этой причине публика имеет право требовать выражения гражданской позиции.

Фото: youtube.com by канал PROжизнь, PDM

Она пояснила, что артисты, как и политики, являются в первую очередь слугами народа, обслуживающим персоналом. Её слова приводит "Абзац".

"Мы развлекаем народ, и никакие мы не звёзды. Если кто-то думает, что он звезда, то глубоко заблуждается. И если многие артисты прячутся за очками и боятся, что их узнают, мне кажется, это тоже о том, что они сами себе врут. И публика не прощает, как мы знаем", — сказала Ортман.

Ирина Ортман прославилась участием в "Фабрике звёзд-3", а также работой в музыкальной группе "Тутси". В апреле 2024 года певица отправилась в военный госпиталь в Подольске, чтобы поддержать участников СВО.

Ранее Виктория Боня показала себя в платье 12-летней дочери.