Активист Виталий Милонов сравнил Павла Дурова с бычком на ферме

Виталия Милонова возмутили слова Павла Дурова о биологических детях

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виталий Милонов обрушился с критикой на основателя Telegram Павла Дурова, который рассказал о сотне своих биологических детей.

Фото: https://vk.com/durov by ВК-аккаунт Павла Дурова is licensed under public doman

Виталию Милонову не понравились заявления Павла Дурова, который признался, что стал донором биологического материала (спермы), поэтому у него в 12 странах мира подрастают сотня биологических детей.

Депутат уверен, что Павла Дурова нельзя назвать отцом, так как он не принимает участия в воспитании отпрысков.

"Могу сказать, что у бычка на ферме больше отцовских чувств, чем у Дурова. Пусть без иллюзий, это не делает его мужчиной", — заявил Милонов.

Он призвал основателя Telegram связать себя узами брака и завести детей в семье.

Ранее комик Илья Соболев высмеял признание Павла Дурова о донорстве спермы.