Активист Виталий Милонов сравнил Павла Дурова с бычком на ферме

Виталий Милонов обрушился с критикой на основателя Telegram Павла Дурова, который рассказал о сотне своих биологических детей.
Виталию Милонову не понравились заявления Павла Дурова, который признался, что стал донором биологического материала (спермы), поэтому у него в 12 странах мира подрастают сотня биологических детей.
Депутат уверен, что Павла Дурова нельзя назвать отцом, так как он не принимает участия в воспитании отпрысков.
"Могу сказать, что у бычка на ферме больше отцовских чувств, чем у Дурова. Пусть без иллюзий, это не делает его мужчиной", — заявил Милонов.
Он призвал основателя Telegram связать себя узами брака и завести детей в семье.
Ранее комик Илья Соболев высмеял признание Павла Дурова о донорстве спермы.
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