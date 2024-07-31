Виктория Боня надела платье 12-летней дочери

Блогерша и модель Виктория Боня в личном блоге показала, как выглядит в платье 12-летней дочери Анджелины.
Она отметила, что не только девочка может воровать у неё вещи.
"Нашла вот такое платье у неё в гардеробе, и оно мне нравится. Такое прикольное. Наступает момент, когда я тоже могу носить вещи дочки. А чего нет, когда да", — высказалась телеведущая.
Виктория Боня воспитывает единственную дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. У девочки нет российского гражданства, она является подданой Монако. Блогерша рассказывала, что смогла сохранить с бывшим возлюбленным дружеские отношения — она не запрещает ему видеться с дочерью.
В настоящее время Виктория Боня активно готовится к восхождению на Эверест.
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