Виктория Боня надела платье 12-летней дочери

Телеведущая Виктория Боня примерила платье 12-летней дочери

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и модель Виктория Боня в личном блоге показала, как выглядит в платье 12-летней дочери Анджелины.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм, PDM

Она отметила, что не только девочка может воровать у неё вещи.

"Нашла вот такое платье у неё в гардеробе, и оно мне нравится. Такое прикольное. Наступает момент, когда я тоже могу носить вещи дочки. А чего нет, когда да", — высказалась телеведущая.

Виктория Боня воспитывает единственную дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. У девочки нет российского гражданства, она является подданой Монако. Блогерша рассказывала, что смогла сохранить с бывшим возлюбленным дружеские отношения — она не запрещает ему видеться с дочерью.

В настоящее время Виктория Боня активно готовится к восхождению на Эверест.

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