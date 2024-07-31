"Остались только перья": Максим Галкин* со сцены высмеял брак Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова

Юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) со сцены в Юрмале заявил, что у народной артистки СССР Аллы Пугачёвой после брака с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым остались только перья.
Максим Галкин* стал одним из выступающих на музыкальном фестивале "Рандеву" в Юрмале, который организовывает латвийская певица Лайма Вайкуле. В одном из юмористических монологов артист посмеялся над своей женой.
Комик заявил, что его супруга не знает латышского, поэтому периодически отвечает ему на литовском.
"Вот, например, моя жена Алла. Она тоже не знает латышского. Она обычно мне отвечает на литовском. Это у неё осталось от предыдущего мужа. Нет, не предыдущего… От него только перья остались. А от пред пред, от предков короче", — пошутил он.
Алла Пугачёва в первый раз вышла замуж в 1969 году за литовца Миколаса Орбакаса, от которого родила дочь Кристину Орбакайте.
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