Бывший бойфренд Бузовой намекнул на любовь звезды к спиртному: "Каждый день мы пили вино"

Бывший бойфренды звезды "Дома-2" Ольги Бузовой, предприниматель Денис Лебедев вспомнил их совместные посиделки за бокалом вина.
Денис Лебедев, который стал победителем шоу "Замуж за Бузову" в 2018 году, рассказал, как проводил досуг с Ольгой Бузовой, когда у них завязался непродолжительный роман.
"Каждый день мы пили вино", — заявил 38-летний бизнесмен в YouTube-шоу "proПУСК" с Георгием Иващенко.
Он заверил, что сам равнодушно относился к спиртному, однако решил поддерживать возлюбленную в любых её действиях. Лебедев отметил, что знаменитость не пила крепкий алкоголь.
Ранее Ольга Бузова назвала имя своего бывшего возлюбленного, которого назвала идеальным.
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