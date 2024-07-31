Бывший бойфренд Бузовой намекнул на любовь звезды к спиртному: "Каждый день мы пили вино"

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой рассказал о любви звезды к алкоголю

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший бойфренды звезды "Дома-2" Ольги Бузовой, предприниматель Денис Лебедев вспомнил их совместные посиделки за бокалом вина.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Денис Лебедев, который стал победителем шоу "Замуж за Бузову" в 2018 году, рассказал, как проводил досуг с Ольгой Бузовой, когда у них завязался непродолжительный роман.

"Каждый день мы пили вино", — заявил 38-летний бизнесмен в YouTube-шоу "proПУСК" с Георгием Иващенко.

Он заверил, что сам равнодушно относился к спиртному, однако решил поддерживать возлюбленную в любых её действиях. Лебедев отметил, что знаменитость не пила крепкий алкоголь.

Ранее Ольга Бузова назвала имя своего бывшего возлюбленного, которого назвала идеальным.