Звезда "Папиных дочек" показала мать, которая родила её в 18 лет

Звезда "Папиных дочек" Карпович показала редкое фото с матерью

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович в личном блоге опубликовала редкое фото с матерью, сделанное во время отдыха на Мальдивах.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Мирославы Карпович в Инстаграм, PDM

Артистка выросла в многодетной семье, где была старшим ребёнком. Мать и отец Карпович стали родителями впервые, когда им было по 18 лет. Через три года в семье появилась ещё одна дочь — Кристина. В 1992 году супруги с детьми переехали из Бердянска в Москву, а в 2001 году на свет появился их сын Андрей.

Актриса признавалась, что её сестра несколько лет назад уехала жить за границу, а брат окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Сама Мирослава Карпович ещё ни разу не была замужем, но не скрывает, что хочет детей.

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