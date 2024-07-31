Звезда "Папиных дочек" показала мать, которая родила её в 18 лет

Актриса и звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович в личном блоге опубликовала редкое фото с матерью, сделанное во время отдыха на Мальдивах.
Артистка выросла в многодетной семье, где была старшим ребёнком. Мать и отец Карпович стали родителями впервые, когда им было по 18 лет. Через три года в семье появилась ещё одна дочь — Кристина. В 1992 году супруги с детьми переехали из Бердянска в Москву, а в 2001 году на свет появился их сын Андрей.
Актриса признавалась, что её сестра несколько лет назад уехала жить за границу, а брат окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана.
Сама Мирослава Карпович ещё ни разу не была замужем, но не скрывает, что хочет детей.
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